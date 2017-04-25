СБУ считает, что пожар на складе в Балаклее вспыхнул из-за диверсии

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Основной версией в рамках расследования пожара на складе боеприпасов в районе города Балаклея в Харьковской области остается диверсия, сообщил во вторник руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский 24 марта заявил, что пожар полностью потушен. Военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.

"Пока основной версией остается та, которую озвучил глава СБУ Василий Грицак, что это была диверсия… Но мы проверяем также и другие версии", — сказал Ткачук на брифинге во вторник.

По его словам, после пожара в Балаклее СБУ совместно с контрразведкой и руководством вооруженных сил Украины провели комплексную проверку состояния охраны военных объектов, по результатам которой были отработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности.