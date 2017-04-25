СБУ считает, что пожар на складе в Балаклее вспыхнул из-за диверсии

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Основной версией в рамках расследования пожара на складе боеприпасов в районе города Балаклея в Харьковской области остается диверсия, сообщил во вторник руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.
"Пока основной версией остается та, которую озвучил глава СБУ Василий Грицак, что это была диверсия… Но мы проверяем также и другие версии", — сказал Ткачук на брифинге во вторник.
По его словам, после пожара в Балаклее СБУ совместно с контрразведкой и руководством вооруженных сил Украины провели комплексную проверку состояния охраны военных объектов, по результатам которой были отработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности.