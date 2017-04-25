Губернатор Донецкой области пожалел, что нельзя перекрыть Донецку воду

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский выразил сожаление, что власти Украины не могут перекрыть водоканал "Северский Донец-Донбасс", который обеспечивает водой Донецк, поскольку из-за этого пострадают жители Мариуполя.

В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.

Губернатор утверждает, что самопровозглашенная Донецкая народная республика с середины 2014 года перестала платить за поставляемую воду.

"За воду они фактически со средины 2014 года ни одной копейки не платили. К сожалению, в отличие от Луганска мы не можем перекрыть воду, потому что канал идет через территорию контролированную, потом заходит на Горловку, Донецк, а потом идет на Мариуполь. Фактически перекрыв канал, мы перекроем воду для Мариуполя", — сказал Жебривский во вторник в эфире "112 Украина".