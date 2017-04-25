Канцелярия Нетаньяху подтвердила отмену встречи с главой МИД Германии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр — РИА Новости. Представитель премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердила, что он не примет главу МИД Германии Зигмара Габриэля, который в ходе визита в еврейское государство отказался отменять встречи с местными правозащитными организациями левого толка.

Нетаньяху, по данным СМИ, фактически предъявил гостю ультиматум — или аудиенция у премьера, или контакты с организациями, которые он обвиняет в антиизраильской деятельности.

"Встреча отменена", — сказала РИА Новости представитель главы правительства.

Габриэль находится в Иерусалиме, где его уже принял президент Израиля Реувен Ривлин. Комментируя требование Нетаньяху, немецкий министр ранее заявил, что считает "совершенно нормальными" контакты с представителями гражданского общества и "будет сожалеть" об отмене встречи с премьером, который по совместительству возглавляет израильский МИД.

В феврале Нетаньяху распорядился вызвать в МИД посла Бельгии, выразив недовольство встречей премьер-министра королевства с руководством организаций левого толка "Бецелем" и "Шоврим Штика", которые занимаются мониторингом действий израильских силовиков на палестинских территориях и предают огласке выявленные правонарушения. Движения обвиняются их оппонентами в подрыве международной репутации Израиля и создании угрозы судебного преследования военных и политиков.