Страсбург обеспокоен сообщениями о ситуации в тюрьмах в Крыму

СТРАСБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд обеспокоен сообщениями о ситуации в тюрьмах в Крыму.

Во вторник генсек отвечает на вопросы парламентариев ПАСЕ.

Отвечая на вопрос о ситуации с правами человека в Крыму он указал, что тема (с соблюдением прав человека в Крыму) находится в повестке дня.

"Речь идёт о защите лиц, живущих в Крыму. Равно как и лиц живущих на сей территории Совета Европы… Я направил на место миссию по правам человека в Крым с тем, чтобы провести наблюдения и заложить основу для последующих поездок механизмом мониторинга в Крым", — добавил он.

"Я получаю вызывающие беспокойство сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму",- добавил генсек, не пояснив, о какой именно ситуации идёт речь.

"Мы должны настаивать на направлении таких миссий в Крым и мы считаем, что они должны получить доступ туда", — отметил он.

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