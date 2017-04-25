Власти ДНР продолжат гумпрограмму, несмотря на ежедневные обстрелы

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (205)

ДОНЕЦК 25 апр — РИА Новости. Обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков усложняют реализацию гуманитарной программы, но она будет продолжена, заявил РИА Новости руководитель парламентской фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о создании гуманитарной программы для жителей территории Донбасса, подконтрольной Киеву.

"Украина ежедневно подвергает мирный народ жестоким обстрелам, в том числе и вблизи контрольно-пропускных пунктов. Данное обстоятельство усложняет процесс реализации гумпрограммы, но не заставит нас прекратить ее и оставить наших соотечественников", — сказал Костенко.