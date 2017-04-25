Российский рэпер Баста попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Данные российского рэп-исполнителя Басты внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение им Крыма.

Концерт росссийского исполнителя должен пройти в Киеве 17 июня. Ранее стало известно, что в 2015 году Баста выступал в Крыму. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что пока не принимала решение о запрете въезда в страну рэперу.

Как отмечается на сайте, Баста попал в базу данных под своим настоящим именем Василий Вакуленко за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии". Также на сайте указывается, что исполнитель гастролировал в Крыму в 2014 и 2015 годах и добавлены ссылки на видео его выступлений.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в "Евровидении". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".