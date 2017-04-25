В Нацполиции Украины пожаловались на нехватку бензина и патронов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Нацполиция Украины нуждается в увеличении финансирования на 150 миллионов долларов в 2017 году, ведомство обеспечено патронами только по май, бензином — по июль, заявил во вторник глава полиции Сегей Князев.

Ранее на Украине завершилась реформа органов МВД, в рамках которой милицию заменила Нацполиция.

"По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,15 миллиарда гривен (150 миллионов долларов)", — цитирует слова Князева украинское издание "Левый берег".

По его словам, бюджет силового ведомства на 2017 год составляет 16,6 миллиарда гривен (около 620 миллионов долларов), что обеспечивает нормативные потребности полиции только на 39%. Князев добавил, что возглавляемое им ведомство обеспечено бензином и прочими нефтепродуктами только по июль, а патронами — по май.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на коллегии ведомства во вторник пообещал найти необходимые средства.