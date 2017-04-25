СМИ: премьер Израиля отменил встречу с главой МИД Германии

БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированную на вторник встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Об этом заявил немецкий министр во вторник, сообщает таблоид Bild.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху пригрозил отменить переговоры с Габриэлем, если тот проведет встречу с израильскими правозащитными организациями левого толка. Габриэль заявил, что "будет сожалеть", если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воплотит свою угрозу.