Премьер Австралии заявил, что ждет встречи с Трампом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что ждет встречи с президентом США Дональдом Трампом и в скором времени объявит дату визита в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"У нас была очень хорошая встреча с вице-президентом (Майком) Пенсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом в последние несколько дней. Я с нетерпением жду продолжения этих обсуждений с президентом Трампом и приступлю к этому при первой возможности", — приводит агентство слова Тернбулла.

Отмечается, что встреча состоится в Нью-Йорке.

В минувшую субботу вице-президент США Майк Пенс встретился с Тернбуллом в Сиднее. Пенс, в частности, заявил, что его страна будет выполнять свои обязательства по приему из Австралии беженцев из Африки и Ближнего Востока.

Ранее американские СМИ сообщали, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом прошел не очень гладко. По данным телеканала Sky News, Трамп даже "кричал" на Тернбулла, когда тот напомнил Трампу об обещании администрации Барака Обамы принять в США тысячи беженцев, которых задержало правительство Австралии. Также сообщалось, что Трамп положил трубку спустя 25 минут после начала разговора, хотя планировалось, что он продлится около часа.