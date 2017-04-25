Во Франции в драке мигрантов пострадали десять человек

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Около десяти человек получили ранения в результате драки между мигрантами из Эритреи и Эфиопии во французском городе Кале на севере Франции, передает во вторник агентство Франс Пресс.

По данным агентства, инцидент произошел в понедельник около 21.30 (22.30 мск) недалеко от места, где ранее располагался стихийный лагерь, известный как "джунгли". Для разгона мигрантов полицейские применили слезоточивый газ, также был задержан один несовершеннолетний. Еще около 20 человек были отправлены в центры по приему беженцев региона.

По оценкам работников гуманитарных организаций, который располагаются в Кале, в настоящий момент там проживают около 400 мигрантов, передает агентство.

Власти Франции в ноябре 2016 года снесли лагерь мигрантов в Кале. В общей сложности более 5,5 тысячи бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.