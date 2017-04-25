Во Франции в драке мигрантов пострадали десять человек

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Около десяти человек получили ранения в результате драки между мигрантами из Эритреи и Эфиопии во французском городе Кале на севере Франции, передает во вторник агентство Франс Пресс.
По оценкам работников гуманитарных организаций, который располагаются в Кале, в настоящий момент там проживают около 400 мигрантов, передает агентство.
Власти Франции в ноябре 2016 года снесли лагерь мигрантов в Кале. В общей сложности более 5,5 тысячи бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.