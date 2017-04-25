Глава ПАСЕ не ответил на призывы уйти в отставку из-за визита в Сирию

СТРАСБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт на слушаниях по вопросу о его визите в Сирию никак не отреагировал на призывы парламентариев добровольно уйти с поста председателя Ассамблеи.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи в том числе с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ поездка председателя в Сирию вызвала резкую критику.

Накануне работа ПАСЕ была прервана из-за призыва парламентариев вынести на рассмотрение Ассамблеи вопроса о вотуме недоверия Аграмунту. Он объявил перерыв в работе сессии и в зал больше не возвращался. Во вторник в Ассамблее состоялись слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы о его поездке в САР.

Главный вопрос

В рамках слушаний парламентарии под разными предлогами задавали Аграмунту один и тот же вопрос, связанный с возможностью его нахождения на посту председателя в сложившихся после посещения Сирии условиях. Аграмунт не ответил ни на один призыв парламентариев, повторяя, что в пятницу он "выступит с заявлением в отношении своего статуса, исходя из нынешней ситуации".

На вопрос о том, информировал ли Аграмунт, который является также членом сената Испании, о своем визите в Сирию национальное правительство, он ответил утвердительно, добавив, что "существует практика разделения властей, правительство не контролирует парламент".

"Мне говорили об опасностях и рисках с точки зрения моей личной безопасности, несмотря на это я принял решение поехать туда", — сказал глава ПАСЕ.

Отвечая на вопрос парламентария о том, почему он не проинформировал ПАСЕ о приглашении сирийского парламента повестить страну, Аграмунт заявил: "Вчера в своем первом выступлении я признал, что совершил ошибку, одна из них заключалась в том, что я не сообщил об этом бюро и комитету", добавив, что в Сирии "нет ни интернета, ни телефонной связи".

Кто виноват?

Аграмунт обвинил российскую сторону в манипуляции его визитом в Сирию. "СМИ и российские парламентарии манипулировали моей поездкой", — заявил он.

"Я не выступал ни с какими заявлениями для СМИ, ни разу. Единственное, один раз, только в конце поездки, когда я уже уезжал, я сказал, и там были российские СМИ в основном, что нахожусь в этой стране в качестве испанского сенатора, я не представляю ПАСЕ, никоим образом и никогда, я приехал, чтобы отследить ситуацию в Алеппо, чтобы провести переговоры с представителем парламента Сирии", — добавил Аграмунт, отметив, что "не поддерживает режим в Сирии" и осуждает его.

По его словам, "после этого, в основном российские СМИ, представили это в другом свете".

В ходе открытых слушаний два других депутата, сопровождавших Аграмунта, также попросили прощения за визит в Сирию.

Слушания, состоявшие во вторник, не имеют юридической силы и не могут вынудить главу ПАСЕ покинуть свой пост.