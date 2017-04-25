Телепередатчики ДНР вещают на пять регионов Украины

Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов украинскими силовиками, в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов украинскими силовиками, в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Девять передатчиков обеспечивают вещание телеканалов самопровозглашенной ДНР на пять регионов Украины, сообщил журналистам директор государственного предприятия "Радиотелевизионный передающий центр" Антон Холхунов.

Ранее глава ДНР Александ Захарченко заявил о подключении передатчика, который позволяет транслировать телеканалы республики на территорию нескольких областей Украины.

"На территории республики на сегодня работают девять цифровых передатчиков различной мощности на вышках в Донецке, Торезе и Тельманово. Максимальная мощность самого нового передатчика в Донецке — 10 киловатт, радиус его действия — порядка 250 километров", — сказал Холхунов.

По его словам, сегодня российский и республиканские телеканалы могут смотреть жители пяти областей Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

"По отзывам из Днепропетровска и Запорожья мы можем сказать, что у людей, живущих в многоэтажных домах, есть уверенный прием нашего цифрового сигнала. Конечно же, при условии, что антенны на их домах направлены в нашу сторону", — добавил Холхунов.