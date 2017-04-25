Телепередатчики ДНР вещают на пять регионов Украины

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Девять передатчиков обеспечивают вещание телеканалов самопровозглашенной ДНР на пять регионов Украины, сообщил журналистам директор государственного предприятия "Радиотелевизионный передающий центр" Антон Холхунов.
"На территории республики на сегодня работают девять цифровых передатчиков различной мощности на вышках в Донецке, Торезе и Тельманово. Максимальная мощность самого нового передатчика в Донецке — 10 киловатт, радиус его действия — порядка 250 километров", — сказал Холхунов.
По его словам, сегодня российский и республиканские телеканалы могут смотреть жители пяти областей Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.
"По отзывам из Днепропетровска и Запорожья мы можем сказать, что у людей, живущих в многоэтажных домах, есть уверенный прием нашего цифрового сигнала. Конечно же, при условии, что антенны на их домах направлены в нашу сторону", — добавил Холхунов.