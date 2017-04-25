В ЛНР опровергают заявление Киева о намерении снять видео про диверсантов

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опровергает заявление украинских силовиков о якобы намерении ополченцев снять постановочное видео с диверсантами в районе, где подорвался автомобиль миссии ОБСЕ.
"Данные заявления были опубликованы практически сразу после моего утреннего заявления, а может даже во время. Такими действиями Украина еще более подтверждает свою причастность к данному инциденту", — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, на месте боестолкновения проходят следственные мероприятия.
В воскресенье в ОБСЕ сообщили, что патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.