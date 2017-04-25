В Киеве закрыли станцию метро "Героев Днепра" из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Станция киевского метрополитена "Героев Днепра" закрыта из-за сообщения о минировании, сообщила во вторник пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"В связи с получением информации об угрозе взрыва станция "Героев Днепра" закрыта. Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы киевской полиции Оксана Блищик в Facebook сообщила, что полиция проверяет информацию о минировании станции.

"По сообщению анонима, взрыв должен произойти на станции метро "Героев Днепра", которую закрыли на вход и выход…. В полицию анонимное сообщение поступило около 14.35 (совпадает с мск). Правоохранители проверяют станцию ​​метрополитена и прилегающую территорию", — написала Блищик.

Она также сообщила, что проведена эвакуация пассажиров и персонала, решается вопрос об возбуждении уголовного дела.