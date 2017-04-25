Власти Иракского Курдистана потребовали от РПК вывести отряды из Шенгала

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана потребовали от Рабочей партии Курдистана (РПК) вывести свои отряды из региона Шенгал (Синджар) после того, как утром Турция нанесла по ним авиаудары.

"Мы призываем РПК пересмотреть свою позицию и покинуть территорию региона Курдистан", — цитирует курдское агентство Firat пресс-секретаря министерства пешмарга (ополчения) Иракского Курдистана Хельгурта Хикмета (Helgurt Hikmet).

С подобными обращениями власти Иракского Курдистана — автономии на севере Ирака — обращались и ранее.

Утром во вторник турецкая авиация нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен. Разрушена радиостанция.

Одновременно турки нанесли авиаудар по базе курдских ополченцев YPG в горах Карачох рядом с городом Дерик (город в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке Сирии). Здесь также есть погибшие, их число пока устанавливается.

Турция считает сирийское курдское ополчение YPG тесно связанным с запрещенной в самой Турции Рабочей партией Курдистана. В то же время YPG совместно с американцами ведет операцию по освобождению городов Ракка и Табка от боевиков террористической группировки ИГ*. На территории сирийского Курдистана есть небольшие американские военные базы. Также в прессе появлялись фотографии американских спецназовцев с шевронами YPG, что вызвало протесты официальной Анкары.