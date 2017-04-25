Власти Иракского Курдистана потребовали от РПК вывести отряды из Шенгала

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана потребовали от Рабочей партии Курдистана (РПК) вывести свои отряды из региона Шенгал (Синджар) после того, как утром Турция нанесла по ним авиаудары.Firat пресс-секретаря министерства пешмарга (ополчения) Иракского Курдистана Хельгурта Хикмета (Helgurt Hikmet).
С подобными обращениями власти Иракского Курдистана — автономии на севере Ирака — обращались и ранее.
Утром во вторник турецкая авиация нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен. Разрушена радиостанция.
Турция считает сирийское курдское ополчение YPG тесно связанным с запрещенной в самой Турции Рабочей партией Курдистана. В то же время YPG совместно с американцами ведет операцию по освобождению городов Ракка и Табка от боевиков террористической группировки ИГ*. На территории сирийского Курдистана есть небольшие американские военные базы. Также в прессе появлялись фотографии американских спецназовцев с шевронами YPG, что вызвало протесты официальной Анкары.