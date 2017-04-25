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В мире

В Киеве разразился скандал из-за спектакля "Холокост Кабаре"

15:3025.04.2017
(обновлено: 15:31 25.04.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фотоПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Еврейская община Украины возмутилась размещением на здании концертного зала, который расположен напротив синагоги в центре Киева, вывески спектакля с названием "Холокост кабаре" и добилась ее демонтажа.

Ранее в Киеве появилась рекламная афиша спектакля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре" по одноименной пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля. Премьера назначена на 28 апреля на сцене киевского концерт-холла "Bel'etage".

Спектакль с провокационным названием

Пьеса уже была представлена в Германии, Канаде и Америке, оставив у зрителей и критиков противоречивое впечатление.

В основе пьесы лежит реальный судебный процесс над экс-гражданином США украинского происхождения Иваном (Джоном) Демьянюком, признанного виновным в военных преступлениях, которые он совершал, будучи охранником в нескольких нацистских концлагерях во время Второй мировой войны.

Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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По задумке создателей, в спектакле "пересматривают заново буквально весь XX век с его катастрофами, трагедиями, нравственными парадоксами, пределом и беспределом, на который только способен человек".

Скандал

Вывеска с названием спектакля появилась на здании концертного зала в день Памяти катастрофы и героизма восточно-европейского еврейства, который в 2017 году отмечается 24 апреля. В этот день чествуется память 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистами в период Второй мировой войны.

"Вот эту жуть (не нахожу слова, как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничное представление. Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем всё, чтобы убрать эту провокацию немедленно", — написал на своей странице в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Позже он написал, что вывеску демонтировали, в том числе, благодаря помощи государственных структур.

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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Возмущение по этому поводу высказал также директор Украино-израильского института стратегических исследований имени Голди Меир Альберт Фельдман. По его мнению, соединение в одной фразе слова, которое означает убийство, с кабаре — недопустимо.

"Как можно объединить в одной фразе самые жёсткие системные убийства в истории и слово " кабаре"? Знаете, что оно означает — развлекательное заведение с определенной художественной программой, которая состоит из легких песен, юморесок, скетчей, танцевальных номеров и прочее. Такой вот юморок на костях убитых евреев", — написал он на своей странице в Facebook.

Фельдман также сообщил, что будет поднят вопрос о целесообразности показа этого спектакля в Киеве.

"Раввин Асман пообещал, что и само "представление" мы провести не дадим. Но тут уже, на мой взгляд, это внутреннее дела отдельных культуральных групп. Толерантно не вмешиваться в то, что происходит за плотно закрытыми дверьми. Пока власти молчат", — написал он.

Как сообщили РИА Новости в агентстве, которое занимается реализацией билетов, продажи продолжаются.

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