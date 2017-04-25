В ДНР заявили, что ВСУ более пяти часов обстреливали окраины Ясиноватой

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украинские силовики более пяти часов вели обстрел окраин подконтрольного самопровозглашенной ДНР города Ясиноватая в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу 13 апреля. Стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Обстрел начался ночью и закончился в десять часов утра (совпадает с мск). Обстреливали окраины Ясиноватой, в общей сложности получается, более пяти часов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, в настоящий момент тихо", — сказал собеседник агентства.

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