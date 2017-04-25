Россия начала поставки электричества в ЛНР

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия обеспечит самопровозглашенную Луганскую народную республику электричеством в рамках гуманитарной помощи. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В ночь на вторник министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие "Энергорынок" полностью прекратили поставки электроэнергии в ЛНР. Киев объяснил это долгами республики перед "Луганским энергетическим объединением".

"Подобные действия украинских властей могут привести к гуманитарной катастрофе, поэтому было принято решение об обеспечении электроснабжения с территории Российской Федерации в рамках оказания гуманитарной помощи населению ЛНР", — уточнил собеседник.

По его словам, уровень энергоснабжения потребителей остается на прежнем уровне.

Позднее эту информацию подтвердил представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Реакция Кремля на действия Киева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Киева о прекращении энергоснабжения Луганской области является еще одним шагом Украины "на пути отторжения территорий".

"Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели", — отметил он.

"Безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе, последствия этой политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев", — добавил пресс-секретарь главы государства.

"Готовились с 2014 года"

Глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин рассказал журналистам, что республика готовилась к подобным нештатным ситуациям с 2014 года."Республика получает (электричество — ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях, мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет", — отметил министр.

По его словам, все предприятия и население полностью обеспечены электроэнергией.

"Республика работает в нормальном режиме", — отметил Иванушкин.

В республике добавили, что Киев прекратил поставки энергии в 23:41 понедельника, 24 апреля. Местным властям удалось достаточно быстро решить все проблемы.

"Через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов Луганска", — подчеркнул Иванушкин.

Попытка надавить на республики

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник назвал угрозы Киева отключить электроэнергию попытками надавить на самопровозглашенные республики.

"Киев регулярно активизирует действия на линии разделения и одновременно усиливает экономическую блокаду — это звенья одной цепи. То есть блокада, которая вроде бы инициирована украинскими радикалами, и перекрытие поставок электроэнергии — все это продолжение давления Киева и прямое невыполнение им восьмого пункта минского "Комплекса мер", в котором говорится о необходимости снятия социально-экономической блокады. Это попытка "додавить" руководство республик Донбасса, по большей части, Луганской республики, исходя из того, что на ее территории нет энергогенерации", — заявил Мирошник в эфире радио Sputnik.

При этом он выразил уверенность, что подобные провокации обречены на провал.

"У нас есть определенный противовес, который может быть использован в этой ситуации. Есть линии электропередачи, которые связаны с ДНР, — там есть ТЭС, которая работает. И есть перетоки со стороны России. Россия всегда нам оказывала гуманитарную помощь, поэтому, думаю, ЛНР не останется полностью без электроэнергии", — пояснил представитель республики.

Мирошник также прокомментировал претензии Киева о неплатежах ЛНР за электричество.

В действиях Киева нет логики

"По инициативе Киева более полугода в Минске практически не работала экономическая рабочая группа, где решаются вопросы о подписании договоров, о передаче платежей и о совместных действиях по обеспечению жизнедеятельности территорий. Ведь это не только электроэнергия, но и вода, газоснабжение, транспортное сообщение. Все эти вопросы не должны решаться в политическом поле, как того хочет Украина. Это технические вопросы, которые совершенно спокойно могут быть решены за столом переговоров. Главное для этого — желание Украины", — подчеркнул он.

В свою очередь доцент Луганского национального университета имени Владимира Даля Юлий Федоровский назвал позицию Киева нелогичной.

"Это продолжение политики руководства Украины по полной блокаде всех каналов, которые связывают территорию Донбасса с Украиной. При этом эта линия практически самоубийственная. При этом шизофрения в отдельно взятой голове, демонстрируемая украинским руководством, это не впервой. Складывается вообще глупейшая ситуация. И понять логику действий украинской власти совершенно невозможно", — заявил Федоровский в эфире радио Sputnik.

По словам политолога, отрезая неподконтрольные территории, украинские власти вредят и собственному населению.

"Что касается, например, воды, Украина, отрубая от водоснабжения ЛНР, одновременно отрубает и Попаснянский районный водоканал, который по факту находится на территории Украины. Все же завязано в один узелок. Невозможно отрезать одну часть и при этом не отрезать другую. То же касается и электричества: когда они угрожают устроить блокаду Счастьенской ТЭС, они забывают, что вся северная часть Луганщины, которая находится под контролем Украины, тоже находится под энергоснабжением этой ТЭС", — отметил Федоровский.

В конце 2016 года Киев прекратил снабжать водой неподконтрольные районы Луганской области, также объяснив это долгами ЛНР. В январе глава республики Игорь Плотницкий заявил, что вопрос подачи воды решен.