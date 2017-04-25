Россия начала поставки электричества в ЛНР

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия обеспечит самопровозглашенную Луганскую народную республику электричеством в рамках гуманитарной помощи. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией.
"Подобные действия украинских властей могут привести к гуманитарной катастрофе, поэтому было принято решение об обеспечении электроснабжения с территории Российской Федерации в рамках оказания гуманитарной помощи населению ЛНР", — уточнил собеседник.
По его словам, уровень энергоснабжения потребителей остается на прежнем уровне.
Позднее эту информацию подтвердил представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Реакция Кремля на действия Киева
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Киева о прекращении энергоснабжения Луганской области является еще одним шагом Украины "на пути отторжения территорий".
"Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели", — отметил он.
"Безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе, последствия этой политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев", — добавил пресс-секретарь главы государства.
"Готовились с 2014 года"
"Республика получает (электричество — ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях, мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет", — отметил министр.
По его словам, все предприятия и население полностью обеспечены электроэнергией.
"Республика работает в нормальном режиме", — отметил Иванушкин.
В республике добавили, что Киев прекратил поставки энергии в 23:41 понедельника, 24 апреля. Местным властям удалось достаточно быстро решить все проблемы.
"Через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов Луганска", — подчеркнул Иванушкин.
Попытка надавить на республики
Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник назвал угрозы Киева отключить электроэнергию попытками надавить на самопровозглашенные республики.
При этом он выразил уверенность, что подобные провокации обречены на провал.
"У нас есть определенный противовес, который может быть использован в этой ситуации. Есть линии электропередачи, которые связаны с ДНР, — там есть ТЭС, которая работает. И есть перетоки со стороны России. Россия всегда нам оказывала гуманитарную помощь, поэтому, думаю, ЛНР не останется полностью без электроэнергии", — пояснил представитель республики.
Мирошник также прокомментировал претензии Киева о неплатежах ЛНР за электричество.
В действиях Киева нет логики
В свою очередь доцент Луганского национального университета имени Владимира Даля Юлий Федоровский назвал позицию Киева нелогичной.
По словам политолога, отрезая неподконтрольные территории, украинские власти вредят и собственному населению.
В конце 2016 года Киев прекратил снабжать водой неподконтрольные районы Луганской области, также объяснив это долгами ЛНР. В январе глава республики Игорь Плотницкий заявил, что вопрос подачи воды решен.