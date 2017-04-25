Иванка Трамп расказала об отношении отца к женщинам

БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У президента США Дональда Трампа позитивное представление о женщинах, он знает, что женщины могут работать так же хорошо, как и мужчины, заявила его дочь и неофициальный помощник Иванка Трамп на "Женской двадцатке" в Берлине.

"Я знаю, что когда мой отец работал в частном секторе, у него было позитивное представление о женщинах, он знает, что женщины могут работать так же хорошо, как и мужчины… Как "дочь номер один", я могу говорить совершенно интимно, и он вырастил меня таким образом, чтобы я никак не была ограничена, чтобы я могла достичь всего, что я хочу. Я могла идти тем путем, которым я хотела идти. Это было непросто, он обеспечил нам это, он не делал разницы между мной и моим братом, к примеру. Мы видели это, когда он был предпринимателем, и вы увидите это в нем, как в президенте", — сказала она в ходе круглого стола на тему Inspiring women: Scaling up women's entrepreneurship ("Вдохновляющие женщины: расширение масштабов женского предпринимательства").

Помимо Трамп в круглом столе участвует канцлер ФРГ Ангела Меркель, королева Нидерландов Максима, глава МВФ Кристин Лагард, глава канадского МИД Христя Фриланд и женщины-предприниматели.

В ходе прошлогодней предвыборной кампании в США было опубликовано видео 11-летней давности с участием Трампа. На записи миллиардер, который тогда не собирался баллотироваться в президенты, в вульгарных выражениях хвастался приставанием к женщинам и утверждал, что ему все позволено, поскольку он "звезда". Позднее кандидат в президенты принес публичные извинения и пояснил, что сказанное было "мужским трепом в раздевалке". После публикации видео несколько видных республиканцев призвали Трампа снять свою кандидатуру с выборов президента. На волне скандала с записью 2005 года несколько женщин заявили о приставаниях Трампа.