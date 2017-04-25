Основатель Wikipedia запустит платформу для проверки достоверности новостей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Основатель общедоступной интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс заявил о запуске новостной онлайн-платформы, на которой волонтеры и журналисты будут проверять новости на достоверность.

Новая платформа Wikitribune будет доступна для всех, на ней не будет рекламы. По словам Уэйлса, идея — соединить профессиональную журналистику и сообщество волонтеров, чтобы "надежно защитить подлинность информации". По его словам, журналисты и добровольцы будут создавать, проверять и одобрять новостные материалы, у каждого материала будет указываться источник информации. Финансироваться работа онлайн-ресурса будет за счет пожертвований.

"Мы разрабатываем живой инструмент, который будет предоставлять достоверную информацию с конкретными доказательствами для того, чтобы вы могли смело составить свое собственное мнение", — говорится на сайте платформы.

Запуск проекта состоится через 29 дней.

На портале Wikitribune также указывается, что к ее работе планируется привлечь десять профессиональных журналистов.

Вопрос о достоверности новостей и фактов, публикуемых в интернете, стал широко обсуждаться во время президентской кампании в США. В течение нескольких недель до и после выборов в таких соцсетях, как Facebook и Twitter, появилось множество ложных новостей, посвященных выборам в США. Обозреватели ряда изданий выразили мнение, что именно направленные против кандидата от демократов Хиллари Клинтон "фейковые" новости способствовали ее поражению.