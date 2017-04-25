В ДНР заявили о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов
14:2325.04.2017
(обновлено: 14:43 25.04.2017)
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ДОНЕЦК 25 апр — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии в зону конфликта в Донбассе американских военных инструкторов.
"По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО военных инструкторов из США", — сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Он отметил, что одна из целей приезда инструкторов из США — проверка готовности частей ВСУ к ведению боевых действий.
Вашингтон оказывает военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы проводят обучение украинских солдат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около десяти тысяч человек.