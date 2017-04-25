ПАСЕ проголосовала за возвращение Турции под мониторинг

СТРАСБУРГ, 25 апр — РИА Новости. ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

Как передает корреспондент РИА Новости, за резолюцию проголосовало 113 парламентариев, 45 выступили против, 12 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 170 парламентариев.

"Ассамблея хотела бы укрепить и активизировать мониторинг событий в Турции и ее диалог по этому вопросу со всеми силами в стране. Чтобы обеспечить рассмотрение глубокой озабоченности в отношении уважения прав человека, демократии и верховенства права, Ассамблея постановила возобновить процедуру мониторинга в отношении Турции, пока имеющиеся вопросы не будут удовлетворительно решены", — говорится в принятой резолюции.

ПАСЕ просит Турцию как можно быстрее снять чрезвычайное положение, введенное в стране после попытки госпереворота в июле 2016 года. Ассамблея также требует "освободить арестованных парламентариев, если они не были осуждены после справедливого судебного процесса, организованного с гарантиями надлежащего процесса".

"Ассамблея выражает глубокую озабоченность по поводу масштаба чисток, проведенных в центральной администрации, судебной системе и многих других государственных учреждениях", — говорится в документе.

"Ассамблея также потрясена социальными последствиями мер, осуществляемых в рамках чрезвычайного положения", — подчеркивается в резолюции.

При вступлении в Совет Европы страны берут на себя ряд обязательств которые подвергаются мониторингу ПАСЕ. Турция до 2004 года находилась в процедуре постмониторинга.