Россия дополнительно выделила миллион долларов в помощь Йемену

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Россия в 2017 году дополнительно выделила 1 миллион долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на гуманитарную помощь Йемену, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Твердо исходим из того, что кризис в Йемене должен быть разрешен исключительно мирными средствами на путях широкого национального диалога, учитывающего интересы всех ведущих политических сил страны. Многое в этом плане может и должна сделать региональная коалиция, участвующая в конфликте на стороне йеменского правительства", — сказал российский дипломат, выступая на конференции высокого уровня по гуманитарной ситуации в Йемене.

Пока же, по его словам, все попытки добиться от сторон конфликта прекращения насилия и возобновления мирных переговоров "терпят неудачу".

Гатилов подчеркнул, что Россия находится в плотном контакте со всеми противоборствующими силами и продолжит эти усилия. "Пока идет война в Йемене, в безусловном выигрыше оказываются только ИГ*, "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и другие террористы и экстремисты, под контроль которых попали обширные территории", — уверен замминистра.

Он подчеркнул, что "нельзя мириться с блокадой, не имеющей ничего общего с выполнением резолюции СБ ООН об оружейном эмбарго".

"Россия последовательно выступает за безусловное соблюдение принципов международного гуманитарного права, принятие международным сообществом неотложных мер по облегчению социально-экономического положения в Йеменской республике, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа во все районы этой страны и скорейшее снятие морской и воздушной блокады", — заявил дипломат.

Гатилов напомнил, что в 2015 году Россия выделила 2 миллиона долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на закупку и поставку в Йемен пшеничной муки. "В этом году нами дополнительно выделен 1 миллион долларов в ее бюджет на гуманитарные нужды", — пояснил он.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России