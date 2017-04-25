В ДНР сообщили о ранении двух жителей при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь по западу Донецка, ранены два человека, заявили во вторник в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, оба пострадавших доставлены в больницу.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.