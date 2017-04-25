Источник сообщил, что ЛНР снабжают электричеством из РФ в рамках гумпомощи

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия обеспечивает электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики со своей территории в рамках гуманитарной помощи, уровень энергоснабжения потребителей удалось сохранить, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" начиная с 00:00 25 апреля 2017 года прекратили поставку электроэнергии и мощности на территорию самопровозглашенной ЛНР.

"Подобные действия украинских властей могут привести к гуманитарной катастрофе, поэтому было принято решение об обеспечении электроснабжения с территории Российской Федерации в рамках оказания гуманитарной помощи населению ЛНР. Удалось сохранить имеющийся уровень энергоснабжения потребителей пострадавшей территории Луганской области", — рассказал источник.

Глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин во вторник сообщил, что 24 апреля в 23:41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 киловольт, а также по линии ТЭС Михайловка 330 киловольт, которая шла транзитом через территорию ЛНР. Во вторник предприятия и население самопровозглашенной Луганской народной республики были полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на прекращение поставок с подконтрольной Киеву территории, заявил источник.

Ранее в "Луганском энергетическом объединении" сообщили, что согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию.