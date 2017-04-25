ОБСЕ разочарована медленными темпами реализации минских соглашений

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ОБСЕ разочарована медленными темпами реализации на Украине минских соглашений, заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

"Необходимо больше уважения к миссии. Медленный темп реализации минских соглашений, конечно, ведет к разочарованию. Но несправедливо, что наши собственные наблюдатели становятся жертвой этого разочарования", — сказал Заньер по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом генсек отметил, что "обязательства по реализации этих соглашений лежат на сторонах конфликта, мы должны только помогать этому процессу, а реализация сводится к сторонам конфликта".

В воскресенье патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.