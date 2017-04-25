Лавров прокомментировал возможность ввода миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. 25 апреля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. 25 апреля 2017

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет", — сказал он по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

По словом Лаврова, "в минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБС".

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.