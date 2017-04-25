Могерини смутил вопрос репортера RT о выборах во Франции

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Корреспондент RT сбил с толку главу европейской дипломатии Федерику Могерини вопросом о французских выборах, пишет газета Politico.

На пресс-конференции после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым журналистка напомнила Могерини о твите, в котором она назвала кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона "надеждой и будущим нашего поколения".

Voir les drapeaux de la #France et de l'#UE saluer le résultat de @emmanuelmacron, c'est l'espoir et le futur de notre génération — Federica Mogherini (@FedericaMog) April 23, 2017

Корреспондент RT заметила, что множество французских избирателей — "не меньше, чем у Макрона" — видят "надежду и будущее" в Марин Ле Пен, и попросила дипломата объяснить ее слова.

"Мой вопрос таков: если бы Россия назвала одного из кандидатов надеждой поколения, не обвинили бы ее во вмешательстве во французские выборы?" — поинтересовалась журналистка.

Как отмечает Politico, в ответ Могерини, улыбаясь, указала большим пальцем в сторону Лаврова: "Сергей, может быть, вы хотите ответить на этот вопрос?".

"Далее последовал местами бессвязный ответ: она (Могерини) настаивала, что написанные в том твите слова о "надежде и будущем" навеяны образом флагов Франции и Евросоюза в руках сторонников Макрона, а не им самим", — говорится в статье.

В понедельник в Москве прошли переговоры Федерики Могерини и Сергея Лаврова. Это был первый визит Могерини в Россию. Стороны обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу, а также отношения между Москвой и Брюсселем.