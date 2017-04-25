Глава МЧС ЛНР заявил, что республика полностью обеспечена электроэнергией

ЛУГАНСК, 25 апр. — РИА Новости. Предприятия и население самопровозглашенной Луганской народной республики полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на прекращение поставок с подконтрольной Киеву территории, заявил во вторник журналистам глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин.

Ранее в "Луганском энергетическом объединении" сообщили, что согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник.

"Республика работает в нормальном режиме, все предприятия, учреждения и население обеспечены электроэнергией", — сказал Иванушкин.

Он уточнил, что 24 апреля в 23.41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 киловольт, а также по линии ТЭС Михайловка 330 киловольт, которая шла транзитом через территорию ЛНР. "После прекращения (подачи электроэнергии — ред.) вследствие наших оперативных действий уже через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов Луганска", — добавил Иванушкин.

По его словам, в ЛНР с 2014 года начали готовиться к подобным внештатным ситуациям. "Республика получает (электричество — ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях, мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет", — заявил министр.