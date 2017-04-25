Назначена дата кремации останков короля Таиланда Рамы IX

БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Церемония кремации останков скончавшегося в октябре прошлого года короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета состоится 26 октября 2017 года, заявил во вторник заместитель пресс-секретаря правительства страны полковник Атхисит Чайянуват.

Выступление Чайянувата транслировали во вторник все телеканалы Таиланда.

Траурные мероприятия, связанные с кремацией останков монарха, царствовавшего в Таиланде 70 лет, состоятся в период с 25 по 29 октября 2017 года. В соответствии с графиком мероприятий, который утвержден царствующим королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой X), кремация назначена на 26 октября, заявил заместитель пресс-секретаря.

Он также сообщил, что 26 октября будет объявлено выходным днем, чтобы подданные усопшего монарха могли принять участие в церемонии и почтить память короля Пхумипхона Адулъядета.

По традиции и в соответствии с утвержденным графиком, 25 октября забальзамированное тело усопшего короля, находящееся сейчас в специальной церемониальной урне, будет перенесено из тронного зала Дусит в Большом королевском дворце в монументальное деревянное погребальное сооружение, которое в настоящее время строится на Санам Луанг, главной площади города, примыкающей к Большому дворцу. После кремации, 27-29 октября, пройдут религиозные церемонии с участием членов королевской семьи, связанные со сбором пепла с королевского погребального костра и переносом урны с прахом монарха в королевскую усыпальницу.

Заместитель пресс-секретаря также объявил в своем выступлении во вторник, что король Маха Ватчиралонгкон (Рама X) утвердил решение кабинета министров о внесении в календарь ежегодных выходных дней 13 октября, дня кончины его отца, как Дня памяти короля Пхумипхона Адулъядета.

Король Таиланда Пхумипхон Адулъядет, девятый монарх династии Чакри, царствовавший более 70 лет и пользовавшийся огромным уважением подданных за свою многолетнюю работу на благо народа, скончался 13 октября 2016 года в больнице Сирират на 89-м году жизни.