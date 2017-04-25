Власти Бахрейна лишили подданства 36 подозреваемых в терроризме

ДОХА, 25 апр — РИА Новости. Высший уголовный суд Бахрейна во вторник принял решение лишить подданства королевства 36 человек, обвиняемых в создании террористической группировки, а также в контрабанде и хранении оружия, сообщила бахрейнская газета "Аль-Васат".

Кроме того, трое основных обвиняемых из этой группы приговорены судом к пожизненному заключению, остальные получили тюремные сроки от трех до десяти лет.

Власти Бахрейна регулярно применяют практику лишения подданства представителей шиитской общины, которые состоят в оппозиционных группировках, применяющих насилие против сотрудников сил безопасности. Летом прошлого года власти королевства лишили подданства видного шиитского богослова Ису Касема, возбудив против него уголовное дело по обвинению в отмывании денег. Это решение властей вызвало серьезное недовольство шиитской общины и спровоцировало ряд несанкционированных акций протеста в королевстве.