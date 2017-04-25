В ООН заявили о возможном расширении гуманитарной операции в Йемене

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил о возможности расширения гуманитарной операции в Йемене, где с 2014 года продолжается вооруженный конфликт.

"У нас есть план, у нас есть мощная гуманитарная команда в стране. Мы можем наращивать операции", — сказал международный дипломат, выступая на конференции высокого уровня по гуманитарной ситуации в Йемене.

Он напомнил сторонам конфликта о своих обязанностях в рамках международного гуманитарного права. По его словам, его нарушители рано или поздно "все равно предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности".

О'Брайен также рассказал, что продовольственную помощь в Йемене ежемесячно получают 3 миллиона человек, более 1 миллиона получили доступ к безопасной питьевой воде.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.