США и Япония провели учения по перехвату северокорейских ракет

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Военные корабли США и Японии, оснащенные системами раннего предупреждения "Иджис" (Aegis), провели во вторник совместные учения в Японском море по перехвату баллистических ракет КНДР, передает информационное агентство Киодо.

По данным агентства, в учениях были задействованы японский военный корабль с военно-морской базы Сасэбо около Нагасаки и американский эсминец с военной базы в Йокосуке, префектура Канагава. Как отмечает агентство, учения призваны послать предупреждение Пхеньяну, который не намерен отказываться от ядерных и ракетных испытаний. Одновременно в Желтом море США провели еще одни военно-морские учения совместно с Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что во вторник в южнокорейский порт Пусан зашла американская атомная подводная лодка "Мичиган" (SSGN 727). Кроме того, к Корейскому полуострову был направлен атомный авианосец "Карл Винсон" с ударной группой военных кораблей США. Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами "Иджис".

КНДР во вторник провела крупномасштабные стрельбы из дальнобойных орудий на побережье Японского моря по случаю 85-й годовщины со дня основания Корейской народной армии. В Сеуле и Вашингтоне ожидали в этой связи проведения Пхеньяном ядерного или ракетного испытания. В ходе прошлых испытаний КНДР баллистические ракеты падали недалеко от берега Японии, в Пхеньяне это объясняли отработкой ударов по военным базам США на японской территории.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку военный конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.

Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США отказывались даже обсуждать, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера". Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.