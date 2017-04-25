США и Япония провели учения по перехвату северокорейских ракет

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Военные корабли США и Японии, оснащенные системами раннего предупреждения "Иджис" (Aegis), провели во вторник совместные учения в Японском море по перехвату баллистических ракет КНДР, передает информационное агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что во вторник в южнокорейский порт Пусан зашла американская атомная подводная лодка "Мичиган" (SSGN 727). Кроме того, к Корейскому полуострову был направлен атомный авианосец "Карл Винсон" с ударной группой военных кораблей США. Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами "Иджис".
США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку военный конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.
Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США отказывались даже обсуждать, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера". Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.