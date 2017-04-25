Верховный суд Турции отказал оппозиции в иске об отмене итогов референдума

АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Верховный суд Турции отказался рассматривать иск основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которая добивается отмены итогов конституционного референдума 16 апреля, сообщает во вторник телеканал NTV со ссылкой на решение суда.
Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников Эрдогана с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию.