Турция направит Йемену миллиард долларов гуманитарной помощи

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Анкара направит Йемену 1 миллиард долларов гуманитарной помощи, заявил заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак.

Он рассказал, что в 2010 году турецкое правительство обещало направить 200 миллионов долларов на цели развивающихся стран, но в итоге выделило более двух миллиардов.

"Я хочу объявить, что Турция направит 1 миллиард долларов на помощь Йемену", — сказал заместитель главы турецкого кабмина, выступая на донорской конференции высокого уровня по гуманитарной ситуации в Йемене.

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Он отметил, что Анкара, в частности, создает в этой ближневосточной стране полевые госпитали, а также направляет лекарства.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.