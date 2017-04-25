США осуществили вторую поставку военной помощи Ливии, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 25 апр — РИА Новости. Транспортный самолет ВВС США доставил вторую партию военной помощи на ливанскую авиабазу Рияк в долине Бекаа, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники в службе безопасности.
В понедельник вертолеты ливанской армии атаковали террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Раас-Баалбек в пограничной зоне. По данным военных, ликвидировано 20 террористов, среди убитых есть как главари группировки, так и обычные наемники.
Ливанская армия и бойцы шиитского движения "Хезболлах" регулярно выявляют передвижения отрядов боевиков в ущельях и наносят упреждающие удары артиллерией, блокируя попытки террористов просочиться на территорию Ливана.