США осуществили вторую поставку военной помощи Ливии, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 25 апр — РИА Новости. Транспортный самолет ВВС США доставил вторую партию военной помощи на ливанскую авиабазу Рияк в долине Бекаа, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники в службе безопасности.

По данным телеканала, это вторая поставка оружия и боеприпасов для ливанской армии за минувшую неделю. Решение поставлять помощь на аэродром Рияк было принято, по словам источников, в связи с близостью к сирийской границе, где проходит открытый фронт с террористами.

В понедельник вертолеты ливанской армии атаковали террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Раас-Баалбек в пограничной зоне. По данным военных, ликвидировано 20 террористов, среди убитых есть как главари группировки, так и обычные наемники.

В субботу благодаря успешной операции ливанского спецназа был ликвидирован один из главарей ИГ, ответственный за казнь ливанских солдат, захваченных в плен в августе 2014 года в ливанском Эрсале. Также удалось арестовать 10 членов группировки, отвечавших за контрабанду оружия и вербовку в ряды террористов.

Ливанская армия и бойцы шиитского движения "Хезболлах" регулярно выявляют передвижения отрядов боевиков в ущельях и наносят упреждающие удары артиллерией, блокируя попытки террористов просочиться на территорию Ливана.