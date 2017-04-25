В ПАСЕ предложили вернуть Турцию под мониторинг

СТРАСБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Докладчица ПАСЕ по ситуации в Турции Ингебьрга Годсксен (Норвегия) считает, что произошедшие в Турции после попытки госпереворота изменения не отвечают стандартам Совета Европы, и предлагает вернуть Анкару в мониторинговый процесс.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. По обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвинили в причастности к подготовке мятежа, в Турции были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих. ЕС осудил репрессивные меры турецких властей, фактически приостановив переговоры о присоединении Турции к ЕС.

Во вторник в ПАСЕ обсуждается проект доклада по функционированию демократических органов в Турции. Представляя свой документ, Годсксен напомнила, что Совет Европы стал первой международной организацией осудившей переворот.

"Мы понимаем, что в Турции постоянно происходят теракты, и она под угрозой дальнейших терактов", — сказала докладчица.

Однако, по ее словам, это не оправдывает того, после "попытки переворота Турция живет в чрезвычайной положении, с этого момента в заключение попали представители оппозиционной партии".

"Более 150 журналистов в заключении — это чёткое нарушение свободы выражения мнения, свободы СМИ, это уже не европейские стандарты", — подчеркнула Годсксен, выразив обеспокоенность положением чиновников и представителей НПО после переворота.

Говоря о состоявшемся в Турции 16 апреля конституционном референдуме, в ходе которого с небольшим перевесом победу одержали сторонники перехода к президентской республике, Годсксен подчеркнула, что "недавно принятые поправки в конституцию "не соответствуют нашим (Совета Европы — ред.) основополагающим и общим принципам понимания демократии".

"Мы выступили с критикой проведения референдума в условиях ЧП с ограничением основных прав и свобод", — указала она, охарактеризовав предвыборную кампанию как "несбалансированную" и "не обеспечившую равенство сторон".

"Мы были удивлены и разочарованы информацией о том, что Турция, ратифицировавшая Европейскую конвенцию по правам человека и ее протоколы 6 и 13, сейчас рассматривает возможность введения смертной казни. Она не имеет место в кругу членов Совета Европы",- сказала докладчица.

Докладчица предложила ПАСЕ поддержать перевод Анкары из постмогиторингового в мониторинговый процесс. Выступающие в ходе дискуссии турецкие парламентарии высказались против.