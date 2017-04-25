Южная Корея пригрозила КНДР "жесткими мерами, отличными от прошлых"

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея пригрозила КНДР "отличными от прошлого жесткими мерами" в случае "безрассудных провокаций" Пхеньяна, говорится в заявлении премьер-министра Хван Гё Ана, временно исполняющего обязанности южнокорейского президента.Рёнхап.
По данным агентства, под "провокациями" имеется в виду возможное проведение Пхеньяном ядерного или ракетного испытания.
Хван Гё Ан распорядился поддерживать высокий уровень боеготовности в преддверии ожидаемой смены власти в Южной Корее. На 9 мая там намечены досрочные выборы президента, на которых нынешние консерваторы по опросам общественного мнения уступают кандидатам от демократических сил.
Как сообщает Рёнхап, в этой связи глава службы национальной безопасности Южной Кореи Ким Гван Чжин провел совещание с военными, которые представили ему свой доклад об огневых учениях в КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове накалилась в апреле на фоне проведенных ранее ракетных испытаний в КНДР и проведения в Южной Корее крупномасштабных совместных с США военный учений.