Южная Корея пригрозила КНДР "жесткими мерами, отличными от прошлых"

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея пригрозила КНДР "отличными от прошлого жесткими мерами" в случае "безрассудных провокаций" Пхеньяна, говорится в заявлении премьер-министра Хван Гё Ана, временно исполняющего обязанности южнокорейского президента.

"Северокорейские власти должны осознавать, что если они пойдут на безрассудные провокации, игнорируя решительные предупреждения нашего правительства, США и международного сообщества, они столкнутся с отличными от прошлого жесткими мерами", — приводит слова Хвана южнокорейское агентство Рёнхап

По данным агентства, под "провокациями" имеется в виду возможное проведение Пхеньяном ядерного или ракетного испытания.

Хван Гё Ан распорядился поддерживать высокий уровень боеготовности в преддверии ожидаемой смены власти в Южной Корее. На 9 мая там намечены досрочные выборы президента, на которых нынешние консерваторы по опросам общественного мнения уступают кандидатам от демократических сил.

Вместо ядерных и ракетных испытаний во вторник по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии в КНДР были проведены крупномасштабные артиллерийские учения на побережье Японского моря.

Как сообщает Рёнхап, в этой связи глава службы национальной безопасности Южной Кореи Ким Гван Чжин провел совещание с военными, которые представили ему свой доклад об огневых учениях в КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась в апреле на фоне проведенных ранее ракетных испытаний в КНДР и проведения в Южной Корее крупномасштабных совместных с США военный учений.