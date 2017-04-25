КНДР провела крупнейшие в истории страны артиллерийские учения

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пхеньян отметил годовщину создания Корейской народной армии крупнейшими в истории страны артиллерийскими учениями. По данным южнокорейского агентства Ренхап, маневры прошли в районе порта Вонсан на северо-востоке КНДР.
В Сеуле предполагают, что за маневрами наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Что представляет собой армия КНДР
Корейская народная армия ведет свою историю с 1932 года, когда была образована Антияпонская народная партизанская армия.
Сейчас общая численность кадровых военных в северокорейской армии составляет 1,2 миллиона человек. Еще четыре миллиона числятся в резерве.
Подавляющая часть войск расположена в районе Демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. Поскольку после окончания Корейской войны в 1953 году страна находится в состоянии временного перемирия, вооруженные силы находятся в постоянной боевой готовности.
На фоне и без того обострившейся обстановки американцы направили к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон". На этой неделе американские военные сообщили, что корабль пробудет у берегов КНДР около месяца.
На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов.
Новые санкции ООН
В пятницу Совет Безопасности ООН обсудит возможность новых мер в отношении Пхеньяна. Заседание лично посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Одним из элементов дискуссии станет обсуждение мер по КНДР, включая новые санкции", — заявил исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер.
Накануне президент США Дональд Трамп призвал Совбез принять самые жесткие меры в отношении Северной Кореи.
"Это настоящая угроза миру, хотим мы говорить об этом или нет. Северная Корея — большая мировая проблема, это проблема, которую мы должны, наконец, решить", — добавил Трамп.
С 2006 года Совбез ООН принял шесть резолюций, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.
Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили ограничения. Тогда Совбез ввел запреты в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.
Единый фронт против Пхеньяна
Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам КНДР, заместитель помощника госсекретаря Джозеф Юн подчеркнул роль Китая в вопросе воздействия на Северную Корею. В то же время он подчеркнул, что КНДР пока не готова к ведению диалога.
О роли Китая ранее говорил и американский президент. На прошлой неделе Трамп заявил, что сумел убедить Си Цзиньпина в необходимости решать северокорейскую проблему.
"Я на самом деле сказал ему: "Вы добьетесь гораздо лучшего торгового соглашения, если избавитесь от этой угрозы или сделаете что-нибудь с этой угрозой Северной Кореи", — рассказал Трамп.
Журналисты также поинтересовались, считает ли американский президент Ким Чен Ына "психически нестабильным" человеком.
Формально США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны: после конфликта 1950-1953 годов было подписано лишь перемирие.
Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать полноценный мирный договор. Однако США отказываются даже обсуждать этот вопрос.
Сейчас в Южной Корее расквартированы более 28 тысяч американских военных. Вашингтон объясняют это "угрозой с Севера".
Позиция Китая
В последнее время Китай активно подключился к разрешению ситуации на Корейском полуострове. За несколько недель китайский лидер Си Цзиньпин провел ряд переговоров с Трампом.
"Мы надеемся на то, что соответствующие стороны проявят сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове", — заявил Си Цзиньпин.
По мнению политика, проблему Корейского полуострова можно решить только в том случае, если заинтересованные стороны будут выполнять обязательства и пойдут на встречу друг другу.
Си Цзиньпин также выразил готовность работать со всеми странами, чтобы содействовать миру в регионе.