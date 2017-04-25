КНДР провела крупнейшие в истории страны артиллерийские учения

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пхеньян отметил годовщину создания Корейской народной армии крупнейшими в истории страны артиллерийскими учениями. По данным южнокорейского агентства Ренхап, маневры прошли в районе порта Вонсан на северо-востоке КНДР.

По данным источников агентства, учения были специально приурочены у 85-летию северокорейской армии.

В Сеуле предполагают, что за маневрами наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Что представляет собой армия КНДР

Корейская народная армия ведет свою историю с 1932 года, когда была образована Антияпонская народная партизанская армия.

Сейчас общая численность кадровых военных в северокорейской армии составляет 1,2 миллиона человек. Еще четыре миллиона числятся в резерве.

Подавляющая часть войск расположена в районе Демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. Поскольку после окончания Корейской войны в 1953 году страна находится в состоянии временного перемирия, вооруженные силы находятся в постоянной боевой готовности.

Эксперты предсказывали, что в годовщину своих вооруженных сил КНДР может провести очередные ракетные запуски или даже ядерное испытание.

На фоне и без того обострившейся обстановки американцы направили к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон". На этой неделе американские военные сообщили, что корабль пробудет у берегов КНДР около месяца.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов.

Новые санкции ООН

В пятницу Совет Безопасности ООН обсудит возможность новых мер в отношении Пхеньяна. Заседание лично посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Одним из элементов дискуссии станет обсуждение мер по КНДР, включая новые санкции", — заявил исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал Совбез принять самые жесткие меры в отношении Северной Кореи.

"Статус-кво в Северной Корее неприемлем, Совет должен быть готов ввести дополнительные и более строгие санкции в отношении ядерной программы разработки баллистических ракет Северной Кореи", — заявил американский лидер.

"Это настоящая угроза миру, хотим мы говорить об этом или нет. Северная Корея — большая мировая проблема, это проблема, которую мы должны, наконец, решить", — добавил Трамп.

С 2006 года Совбез ООН принял шесть резолюций, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.

Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили ограничения. Тогда Совбез ввел запреты в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.

Единый фронт против Пхеньяна

Япония, США и Южная Корея уже договорились объединить свои силы в попытках заставить Пхеньян отказаться от ракетной программы. Делегации трех стран условились усилить давление на КНДР.

Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам КНДР, заместитель помощника госсекретаря Джозеф Юн подчеркнул роль Китая в вопросе воздействия на Северную Корею. В то же время он подчеркнул, что КНДР пока не готова к ведению диалога.

О роли Китая ранее говорил и американский президент. На прошлой неделе Трамп заявил, что сумел убедить Си Цзиньпина в необходимости решать северокорейскую проблему.

"Я на самом деле сказал ему: "Вы добьетесь гораздо лучшего торгового соглашения, если избавитесь от этой угрозы или сделаете что-нибудь с этой угрозой Северной Кореи", — рассказал Трамп.

Журналисты также поинтересовались, считает ли американский президент Ким Чен Ына "психически нестабильным" человеком.

"Не могу ответить на ваш вопрос о стабильности. Я надеюсь, ответ положительный, а не отрицательный", — ответил Трамп.

Формально США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны: после конфликта 1950-1953 годов было подписано лишь перемирие.

Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать полноценный мирный договор. Однако США отказываются даже обсуждать этот вопрос.

Сейчас в Южной Корее расквартированы более 28 тысяч американских военных. Вашингтон объясняют это "угрозой с Севера".

Позиция Китая

В последнее время Китай активно подключился к разрешению ситуации на Корейском полуострове. За несколько недель китайский лидер Си Цзиньпин провел ряд переговоров с Трампом.

Китайский политик не раз отмечал, что Пекин осуждает действия Пхеньяна, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. При этом Си Цзиньпин предостерегает Вашингтон от поспешных действий.

"Мы надеемся на то, что соответствующие стороны проявят сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове", — заявил Си Цзиньпин.

По мнению политика, проблему Корейского полуострова можно решить только в том случае, если заинтересованные стороны будут выполнять обязательства и пойдут на встречу друг другу.

Си Цзиньпин также выразил готовность работать со всеми странами, чтобы содействовать миру в регионе.