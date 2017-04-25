При бомбардировке турецких ВВС на севере Ирака пострадали мирные жители

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Один мирный житель погиб, второй был ранен при авиаударах турецких самолетов по северу Ирака, заявил командир Отрядов обороны Синджара (YBŞ) Мазлюм Шенгали.

"В ходе бомбардировки пострадали мирные поселения", — цитирует Шенгали курдское агентство Firat.

Также Шенгали подтвердил гибель пятерых ополченцев и ранение девятерых. При авиаударе пострадало здание радиостанции.

Утром во вторник турецкая авиация нанесла удары по позициям курдских ополченцев в сирийской провинции Эль-Хасеке и в иракском регионе Синджар. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Самопровозглашенный Сирийский демократический совет, которому принадлежит фактическая власть на курдских территориях севера Сирии, выпустил заявление, что турецкие авиаудары призваны помешать успешному наступлению курдов на сирийскую Ракку, занятую ИГ*.

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