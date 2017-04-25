Россия настаивает на прозрачном расследовании ЧП с миссией ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия будет настаивать на быстром и транспарентном расследовании инцидента с подрывом автомобиля сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине — в расследовании должны участвовать представители организации, контактной группы по Донбассу и Совместного центра координации и контроля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем настаивать на быстром, беспристрастном, транспарентном расследовании с участием и СММ, и контактной группы, и Совместного центра координации и контроля", — сказал Лавров, открывая встречу с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

В воскресенье патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.