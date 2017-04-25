Послы Евросоюза одобрили проект рекомендаций по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Постпреды 27 стран-членов Евросоюза одобрили проект политических рекомендаций по предстоящим переговорам о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), сообщил во вторник РИА Новости источник в институтах ЕС.

"Проект документа одобрен на встрече в понедельник. Существенных изменений, насколько мне известно, не вносилось", — сказал собеседник агентства.

Теперь проект политических директив ЕС по Brexit будет вынесен 27 апреля на утверждение министров по европейским делам, затем его предстоит утвердить лидерам 27 стран-членов сообщества на специально созываемом для этого саммите 29 апреля.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер-министр Тереза Мэй ранее договорились начать переговоры по выходу Великобритании из ЕС после намеченных на 8 июня парламентских выборов в этой стране.

По словам официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса, какой-либо отсрочки в этой связи не будет, и Еврокомиссия представит "20-22 мая" проект своих рекомендаций по предстоящим переговорам, а Совет ЕС по общим делам, "вероятно, 22 мая" или в конце мая выдаст коллегии еврокомиссаров мандат непосредственно на ведение переговорного процесса.

Проект политических директив к переговорам по Brexit первоначально представил 31 марта председатель Европейского совета Дональд Туск. Основными приоритетами в документе обозначены обеспечение гарантий прав граждан стран ЕС и Великобритании, финансовые условия Brexit и решение пограничных вопросов, связанных с Ирландией и Гибралтаром.

Британский премьер Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно через два года после запуска Brexit.

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