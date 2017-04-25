СМИ: ЕС потребует от Британии два миллиарда евро за неуплату пошлин

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз потребует от Великобритании выплатить два миллиарда евро в качестве ущерба из-за неспособности британских властей противодействовать таможенным махинациям преступных группировок до заключения нового торгового соглашения после Brexit, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам источника издания, властные структуры ЕС считают, что управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HMRC) не в состоянии пресечь деятельность китайских преступных группировок, которые систематически занижают стоимость товаров, импортируемых в ЕС через британские города Дувр и Феликстоу. При этом группировки не выплачивают миллиарды фунтов стерлингов в виде таможенных пошлин и НДС.

"Это мошенничество до сих пор продолжается, и Британия знает (об этом). Это выйдет на поверхность во время переговоров о торговле и повлияет на будущие таможенные отношения ЕС и Британии", — приводит издание слова источника в Европейской комиссии.

По информации газеты, официальные данные показывают, что преступные группировки, базирующиеся в Британии и действующие в международных масштабах, за последние три года удвоили объем грузов, которые они обманным путем перевозят в Европу из британских портов. Объемы ввозимой мошенническим путем одежды и обуви из Китая в ЕС через Британию увеличились со 192 миллионов килограмм в 2013 году до более 407 миллионов в 2016 году.

Сообщается, что выбор группировок пал на Великобританию из-за возможности декларировать импортированные товары с низкой добавленной стоимостью. При этом сообщается, что 86% ввезенных подобным путем товаров сразу реэкспортируются в Европу, часто теневыми компаниями, которые впоследствии исчезают без уплаты НДС.

"Возможно, наибольшие потери терпит бюджет ЕС, но это влияет и на предприятия в Британии, потому что люди, которые не платят пошлины и налоги, занижают цены", — приводит издание слова председателя комитета по государственному бюджету Палаты Общин Мэг Хилльер.

По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), акцизные потери за 2013-2016 года составили 2 миллиарда евро, и а потери по НДС – 3,2 миллиарда евро. По словам главы бюро Эрнесто Бианчи, порядка 79% (648,8 миллионов евро) потерь от неуплаты таможенных пошлин приходятся на товары, ввозимые через Великобританию.