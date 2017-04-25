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В мире

СМИ: ЕС потребует от Британии два миллиарда евро за неуплату пошлин

11:5725.04.2017
(обновлено: 12:17 25.04.2017)
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© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фотоФлаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз потребует от Великобритании выплатить два миллиарда евро в качестве ущерба из-за неспособности британских властей противодействовать таможенным махинациям преступных группировок до заключения нового торгового соглашения после Brexit, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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По словам источника издания, властные структуры ЕС считают, что управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HMRC) не в состоянии пресечь деятельность китайских преступных группировок, которые систематически занижают стоимость товаров, импортируемых в ЕС через британские города Дувр и Феликстоу. При этом группировки не выплачивают миллиарды фунтов стерлингов в виде таможенных пошлин и НДС.

"Это мошенничество до сих пор продолжается, и Британия знает (об этом). Это выйдет на поверхность во время переговоров о торговле и повлияет на будущие таможенные отношения ЕС и Британии", — приводит издание слова источника в Европейской комиссии.

По информации газеты, официальные данные показывают, что преступные группировки, базирующиеся в Британии и действующие в международных масштабах, за последние три года удвоили объем грузов, которые они обманным путем перевозят в Европу из британских портов. Объемы ввозимой мошенническим путем одежды и обуви из Китая в ЕС через Британию увеличились со 192 миллионов килограмм в 2013 году до более 407 миллионов в 2016 году.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписывает письмо в ЕС о начале запуска Brexit. 28 марта 2017
© AP Photo / Christopher Furlong, Pool
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Сообщается, что выбор группировок пал на Великобританию из-за возможности декларировать импортированные товары с низкой добавленной стоимостью. При этом сообщается, что 86% ввезенных подобным путем товаров сразу реэкспортируются в Европу, часто теневыми компаниями, которые впоследствии исчезают без уплаты НДС.

"Возможно, наибольшие потери терпит бюджет ЕС, но это влияет и на предприятия в Британии, потому что люди, которые не платят пошлины и налоги, занижают цены", — приводит издание слова председателя комитета по государственному бюджету Палаты Общин Мэг Хилльер.

По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), акцизные потери за 2013-2016 года составили 2 миллиарда евро, и а потери по НДС – 3,2 миллиарда евро. По словам главы бюро Эрнесто Бианчи, порядка 79% (648,8 миллионов евро) потерь от неуплаты таможенных пошлин приходятся на товары, ввозимые через Великобританию.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Svet.sant
Пусть башляют.Друзья друзьями а сишки в рознь.
12:19
25.04.2017
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