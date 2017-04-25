Бастующие на заводе во Франции рабочие потребовали встречи с Макроном

ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Рабочие завода Whirpool в родном городе кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, заблокировавшие работу предприятия в знак протеста против планов его переноса в Польшу, потребовали встречи с Макроном, передаёт во вторник телеканал BFMTV.

По словам представителя профсоюза CFDT, слова которого приводит Figaro , рабочие уже связывались со штабом Макрона. Участники забастовки, с понедельника блокирующие въезд на территорию завода, жгут покрышки и ждут на этой неделе лидера движения "Вперед", вышедшего во второй тур президентских выборов.

Как отмечают французские СМИ, добиться встречи с кандидатом рабочие из Амьена пытаются уже третий месяц. В середине апреля Макрон сам заявил журналистам, что встретится с бастующими в период между первым и вторым туром выборов. Он также пообещал проследить за тем, чтобы у предприятия нашелся новый собственник.

Участники забастовочного движения, с которыми пообщались французские журналисты, заявили, что теплого приема Макрону не обещают.

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