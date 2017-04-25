В НКР сообщили о гибели военнослужащего

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (330)

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило во вторник о гибели карабахского военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны.

"В результате нарушения противником режима прекращения огня 24 апреля в районе 17.50 (16.50 мск) на оборонительных позициях Армии обороны НКР на восточном направлении смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Арутюнян, 1997 года рождения", — сообщили в пресс-службе Минобороны НКР.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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