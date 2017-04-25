Косачев: США дали понять, что Украина не относится к сфере их интересов

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Поставив вопрос о сокращении финансовой помощи Киеву, США дали понять, что Украина не относится к сфере их интересов, к тому же Вашингтон не видит внятного эффекта от вливаний в киевскую власть, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее стало известно, что США в 2018 году могут сократить финансовую помощь Украине на 69%. Изначально планировалось предоставить Украине более 570 миллионов долларов, однако эта сумма была сокращена до 177 миллионов.

"Сокращение помощи Украине в новом проекте бюджета США до почти символического уровня в 177 миллионов долларов нет смысла рассматривать в типично украинской манере: то ли "зрада", то ли "перемога" (то ли измена, то ли победа)", — сказал сенатор.

Он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа изначально озвучила планы по значительному сокращению помощи развивающимся странам, и Украина проходит именно по этой бюджетной статье, а не как "передовая борьбы за свободу".

"Деньги из программ помощи на развитие предполагается перевести на цели, имеющие непосредственное отношение к национальной безопасности США. Сигнал очевидный: Украина к таким целям не относится", — пояснил Косачев.

Кроме того, отметил он, такой бюджетный подход демонстрирует, что "в Вашингтоне пока не видят внятного эффекта от массированных вливаний в Украину". Это не признак смены отношения в целом, но сугубо прагматичный взгляд на вещи: не тратить на то, что не дает результата, добавил парламентарий.

Сенатор обратил внимание на слова Трампа, сказанные им на встрече с послами Совета Безопасности ООН. Президент США наглядно продемонстрировал эту логику, сказав применительно к бюджету ООН, что "стоимость финансирования вышла из-под контроля", но тут же оговорился: "Если вы будете хорошо работать, я не буду так обеспокоен бюджетом, потому что речь идет о мизерных суммах по сравнению с тем, какую важную работу вы выполняете".

"Все предельно просто и цинично: будет от вас польза для Америки – будут деньги. Привет незалежной Украине", — заключил Косачев.