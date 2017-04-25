В Коннектикуте разбился одномоторный самолет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Одномоторный самолет Piper PA-28 потерпел крушение в американском городе Мериден, штат Коннектикут, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает местная газета Record-Journal со ссылкой на полицию.

Первые сообщения о крушении поступили около 18.00 по местному времени понедельника (01.00 мск вторника). Как сообщил представитель полиции Марк Микалски (Marc Mikulski), самолет потерпел крушение, когда пытался совершить посадку в местном аэропорту. По его словам, в результате инцидента погиб владелец воздушного судна, его сын госпитализирован. По предварительным данным, жизни раненого ничего не угрожает.

Причина происшествия не сообщается. В расследовании участвуют специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FFA) и Совета по безопасности на транспорте.

Several residents who live near the plane crash on Meriden-Wallingford line said they heard a loud "boom" https://t.co/YZ5mCHDMPU pic.twitter.com/hNkJU0fp04 — Record-Journal (@Record_Journal) 24 апреля 2017 г.

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