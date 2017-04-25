В Коннектикуте разбился одномоторный самолет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Одномоторный самолет Piper PA-28 потерпел крушение в американском городе Мериден, штат Коннектикут, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает местная газета Record-Journal со ссылкой на полицию.
Причина происшествия не сообщается. В расследовании участвуют специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FFA) и Совета по безопасности на транспорте.
Several residents who live near the plane crash on Meriden-Wallingford line said they heard a loud "boom" https://t.co/YZ5mCHDMPU pic.twitter.com/hNkJU0fp04— Record-Journal (@Record_Journal) 24 апреля 2017 г.