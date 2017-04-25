Белоруссия отправила в Польшу автобус, чтобы вывезти пострадавших в ДТП

МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Белоруссия направила автобус за своими гражданами, пострадавшими в Польше в ДТП, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.

Ранее представитель польской полиции сообщил РИА Новости, что 18 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Польше во вторник утром. На автостраде А2 по пути из Лодзи в Варшаву по пока не выясненным причинам съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус. В нем находились 43 человека. В полиции отметили, что в основном среди пострадавших — граждане Белоруссии.

"Новый автобус выехал из Гродно за белорусскими гражданами", — говорится в официальном Twitter ведомства.

Как уточняет МИД республики, в настоящее время пострадавших осматривают медики, в случае необходимости направляют в медицинские учреждения.