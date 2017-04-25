Ополченцы в ЛНР вступили в бой с диверсантами в районе подрыва машины ОБСЕ

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Народная милиция вступила в понедельник в бой с украинскими диверсантами в районе места подрыва машины СММ ОБСЕ, противник отступил на подконтрольную Киеву территорию, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения украинских диверсантов.

"Вчера (в понедельник — ред.), по полученным оперативным данным и сообщениям местных жителей, в районе населенного пункта Сокольники Славяносербского района республики, вблизи линии боевого соприкосновения, была выявлена ДРГ противника", — заявил Марочко.

По его словам, разведгруппа ЛНР обнаружила диверсантов в 22.00 24 апреля в одном из заброшенных домов.

"После отказа диверсантов от сдачи оружия начался бой. Одновременно с территории, подконтрольной ВСУ, противник стал поддерживать прорыв диверсионно-разведывательной группы интенсивным огнем из автоматического гранатомета станкового (АГС-17) и крупнокалиберного стрелкового оружия", — уточнил Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что под огневым прикрытием противнику удалось скрыться в направлении населенного пункта Крымское, подконтрольного Киеву.

"В ходе боестолкновения никто из военнослужащих НМ ЛНР не пострадал. По данным наших разведчиков, достоверно известно по крайней мере об одном раненном диверсанте", — рассказал Марочко. Он подчеркнул, что в настоящее время на место боестолкновения выехала оперативная группа для проведения следственных мероприятий.