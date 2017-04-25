Подгруппа по безопасности не будет работать в среду из-за инцидента в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Заседание подгруппы по безопасности на встрече контактной группы в Минске 26 апреля не состоится из-за инцидента с подрывом машины СММ ОБСЕ в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил РИА Новости представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения украинских диверсантов.

"На 26 апреля назначен новый тур переговоров в Минске. Уже известно, что заседания подгруппы по безопасности не состоится после подрыва экипажа СММ ОБСЕ", — заявил Мирошник.

Он уточнил, что на заседании политической подгруппы ключевым будет вопрос особого статуса территорий, гуманитарная группа продолжит согласовывать списки для обмена пленных, в экономической — будет рассмотрен вопрос об отключениях Киевом потребителей Донбасса от энерго- и водоснабжения.